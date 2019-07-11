العمالقة: تشكيل قيادة موحدة للمقاومة المشتركة "مكسب كبير"

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات العمالقة في الساحل الغربي، مأمون المهجمي "إن بيان تشكيل قيادة موحدة يمثل أهمية كبيرة ويركز على توحيد كافة القوى الثلاث التي تقاتل في جبهة الساحل الغربي".
وأشار إلى أن "الساحل الغربي يضم ثلاث قوات، هي: العمالقة والقوات التهامية وحراس الجمهورية، وتم توحيدهم وإعلان قيادة مشتركة لكافة هذه القوات مع تشكيل غرفة عمليات مشتركة مرتبطة بالتحالف، وهذا بالتأكيد يمثل مكسبًا كبيرًا لصالح الشرعية والتحالف العربي.
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