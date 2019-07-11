روسيا.. جرحى في حريق كبير بمحطة حرارية

اندلع حريق كبير، الخميس، بمحطة الطاقة الحرارية "سيفيرنايا" الواقعة في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وتشير المعلومات الأولية وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية ومنها وكالة "تاس"، إلى أن الحريق قد يكون ناجما عن انفجار، في حين ذكر شهود عيان أنهم رأوا ألسنة من اللهب يصل ارتفاعها إلى ما يقارب الـ50 مترا.

وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية "قطارا خاصا" للمشاركة في عملية إطفاء الحريق، كما لا يستبعد استخدام طائرات في العملية.

وأصيب ستة أشخاص بجروح في الحريق، كما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن الإدارة المحلية للصحة.

ودشنت المحطة "سيفيرنايا" في عام 1992، حيث تبلغ قدرة توليدها الإجمالية للكهرباء 1060 ميغاواط.