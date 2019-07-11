ليفربول يضع شرطًا للموافقة على عودة كوتينيو نجم برشلونة

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن نادي ليفربول الإنجليزي منفتح تمامًا على عودة نجمه البرازيلي السابق فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن موقف كوتينيو مع برشلونة سيتم حسمه بصورة نهائية بناءً على نجاح البلوغرانا في صفقتي الفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي نيما ردا سيلفا.

وأكدت أن نجاح البارسا في صفقتي غريزمان ونيمار من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد موقف كوتينيو في ”كامب نو“، ويفتح الباب على مصراعيه أمام رحيله، خاصة في ظل المستوى المخيب للآمال الذي قدّمه اللاعب منذ قدومه إلى برشلونة في يناير 2018.

وفي هذا السياق، توقعت الصحيفة الكتالونية أن يكون الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، هو الوجهة المرتقبة لكوتينيو حال رحيله عن برشلونة، وأكدت أن عودته إلى ليفربول ليست مستبعدة على الإطلاق.

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وأضافت: ”يراقب ليفربول الموقف النهائي بالنسبة لكوتينيو في برشلونة، ولا يوجد أي عائق يمنع عودته إلى الريدز، ولكن إدارة بطل أوروبا وضعت شرطًا لإتمام الصفقة، وهو ألا تكون القيمة المالية لعودة البرازيلي الدولي مساوية لمقابل بيعه في يناير قبل الماضي“.

وحصل ليفربول على 120 مليون يورو ”135 مليون دولار“ نقدًا من صفقة بيع كوتينيو، إضافة إلى 40 مليون يورو في صورة متغيرات، تلقى منها 15 مليون يورو.

وقالت الصحيفة المقربة من إدارة برشلونة، إن كوتينيو احتفل بتتويج البرازيل ببطولة كوبا أمريكا، برفقة زميله السابق في ليفربول، ومهاجم السليساو وليفربول روبرتو فيرمينو، بحضور زوجتي اللاعبين، ويمكن أن يكون هذا اللقاء مقدمة كي يجتمع الصديقان مرة أخرى في ”أنفيلد“.