برلمان لبنان يستهدف خفض عجز الميزانية أكثر‎

وأضافت أنها (اللجنة) ”عثرت على سبل لتقليص العجز من مستوى 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقترح في الخطة إلى 6.6%“.
وكان صندوق النقد الدولي قال هذا الشهر إنه، بناء على خطة الموازنة الحكومية، فإنه يقدر أن لبنان المثقل بالديون سيسجل عجزًا في 2019 يعادل نحو 9.75 % من الناتج المحلي الإجمالي.
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