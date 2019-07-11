برلمان لبنان يستهدف خفض عجز الميزانية أكثر‎

أفادت عدة وسائل إعلام لبنانية أن لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني قالت اليوم الخميس إنها انتهت من دراسة خطة ميزانية 2019 الحكومية.

وأضافت أنها (اللجنة) ”عثرت على سبل لتقليص العجز من مستوى 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقترح في الخطة إلى 6.6%“.

وكان صندوق النقد الدولي قال هذا الشهر إنه، بناء على خطة الموازنة الحكومية، فإنه يقدر أن لبنان المثقل بالديون سيسجل عجزًا في 2019 يعادل نحو 9.75 % من الناتج المحلي الإجمالي.