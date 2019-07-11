تفاصيل سرقة 8 طائرات شراعية بالكويت

شهدت الكويت حادثة سرقة نادرة، نتج عنها اختفاء 8 طائرات شراعية تابعة للجنة الكويتية للرياضة الجوية من مدرجها في النويصيب، قبل أن يعثر عليها لاحقًا.

وبحسب موقع القبس الإلكتروني المحلي، قال مدير مدرج الطائرات محمد بورحمة، إنه في مساء الأحد الماضي ”اصطحب حارس المدرج إلى منزله لتجديد إقامته في اليوم التالي، وكانت الطائرات رابضة في موقعها“.

وأضاف: “ في اليوم التالي (الاثنين) وبعد عودتنا تفاجأنا بأن مجهولين كسروا بوابة المدرج بمركبة وقاموا بسرقة 8 طائرات وأجهزة سلكية ولاسلكية واختفوا من المكان“.

وأضاف المصدر أن بلاغًا تلقته غرفة عمليات وزارة الداخلية حول وجود مواطن مصاب بعدة جروح في منزله بمنطقة صباح الأحمد، أدى إلى ”اكتشاف الطائرات الشراعية المسروقة داخل المنزل“.

وقال مصدر أمني إنه ”عند وصول رجال الأمن والطوارئ الطبية إلى المنزل جرى نقل المصاب إلى المستشفى، وضبط مقدم البلاغ، وهو مواطن، بعد أن شاهد رجال الأمن بالصدفة الطائرات الشراعية المسروقة في المنزل“.

وأضاف المصدر أن التحريات الأولية ”كشفت أن المصاب حاول استخدام إحدى الطائرات بطريقة عشوائية فأصيب بجروح“، وما زالت التحقيقات جارية في الواقعة.