الدولار "يتراجع" بعد تصريحات أميركية

هوى الدولار لأدنى مستوى في 5 أيام، الخميس، بعد أن ترك جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الباب موارباً لخفض أسعار الفائدة الأميركية.

ويتوجس مستثمرون من القيام بعمليات بيع كبيرة للدولار، لحين إعادة النظر في السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي شهادته أمام الكونغرس، أشار باول إلى ضعف عالمي "واسع النطاق" يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الأميركي وسط ضبابية بشأن تداعيات الصراع التجاري الذي تخوضه إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الصين ودول أخرى.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات أخرى، 0.2 % إلى 69.83، وهو أدنى مستوياته منذ الخامس من يوليو، وقرب أدنى مستوى في 3 أشهر 95.84 الذي بلغه في أواخر يونيو.

وارتفع الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى في ستة أشهر إلى1.2529 دولار.

لكن العملة البريطانية تظل منخفضة على مدار الأسبوع، في ظل قتامة المشهد الاقتصادي البريطاني، واقتراب الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي.