قائد ألوية زرانيق تهامة: قرار تشكيل القيادة المشتركة في الساحل تاريخي

بارك سليمان يحيى منصر قائد ألوية مقاومة زرانيق تِهامة، إعلان تشكيل قيادة مشتركة وغرفة عمليات مرتبطة بقوات التحالف العربي لكافة القوات المرابطة في الساحل الغربي.

وأكد منصر في بيان، أنه سيكون لهذه القيادة المشتركة دور كبير ومحوري في استكمال عملية تحرير الحديدة وكافة الوطن من طغيان وبغي الميليشيا الحوثية المتمردة والانقلابية.

وقال "...إذ نبارك ونؤيد هذا القرار التاريخي والشجاع للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذي يأتي في إطار التصدي للمخطط الإيراني التأمري المتمثل في ذراعه المليشيات الحوثية الإنقلابية".

وأكد قائد الوية مقاومة زرانيق تِهامة أن قرار تشكيل هذه القيادة المشتركة يأتي كمرحلة جديدة من مراحل عاصفة الحزم التي كان لها دور بارز في اسناد المقاومة اليمنية ومهدت لها الطريق للتصدي للأذرع الحوثية المتمردة التي تمثل هذا المخطط الإيراني الخبيث.

وقال منصر إن الميليشيات الحوثية كانت تهدف الى الوصول لمخططها المدعوم ايرانيا من خلال تطويق منطقة الخليج وجعل باب المندب قاعدة ايرانية تمكنها من زعزعة امن دول المنطقة عموما.

وأضاف "أن تشكيل قيادة موحدة وبغرفة عمليات مشتركة مرتبطة بقوات التحالف العربي يضعنا أمام تحدي كبير لاستكمال عملية تحرير ما تبقى من محافظة الحديدة ودحر سرطان المليشيات الحوثية الإيرانية المهدد لاستقرار وأمن المنطقة ككل".

وقال منصر، بإنه يأتي دخولنا في إطار هذا المجلس العسكري الموحد إحساساً منا بالمسئولية نحو قضيتنا التهامية الوطنية، في إطار يمن اتحادي تسوده العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات لجميع أبنائه.

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ودعا الجميع لنبذ الخلافات والمكايدات والمتاجرة بالقضايا المصيرية لأجل مصالح شخصية ضيقه والعمل بروح الفريق الواحد ويداً بيد مع الأشقاء في التحالف العربي لأجل المصلحة العامة للوطن.

وقال إننا في مرحلة مفصلية من تاريخ اليمن الحديث ،تستدعي إلى توحيد جهود المقاومة وبث روح تحمل المسئولية لدى كل منتسبيها من أحرار وشرفاء الوطن، لأجل دحر مليشيات الدمار الحوثية ،لنتفرغ بعدها لإعادة بنا دولتنا اليمنية.

وأشاد قائد ألوية مقاومة زرانيق تِهامة بالدور الفعال والأساسي والمهم الذي تقوم به دول التحالف العربي بقيادة مملكة الحزم وإمارات الخير واكد ان أدوارهم ستظل منقوشة في صدور أحرار وشرفاء اليمن عموما.

وأكد أن قوات المقاومة في الساحل الغربي ستكون معاً اليوم وغداً وفي كل زمان ومكان ضد العدو المشترك المليشيات الحوثية الانقلابية مع تأكيدها على ضرورة تفهم قضايا ومعاناة الإنسان التهامي و الشعب اليمني عامة، وحقوقه التي ضحى من أجلها بالكثير وما زال .

كما دعا جميع الأبطال في قيادة القوات المشتركة إلى تشمير السواعد وشحذ الهمم والاستفادة من الدعم اللا محدود من قبل التحالف العربي وتوحيد الضربات الموجعة نحو المليشيات الحوثية الانقلابية لحسم معركة الحديدة، من أجل استكمال تحرير اليمن بكاملها.

