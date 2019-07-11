اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الاتحاد الأوروبي يتوعد تركيا بمزيد من الإجراءات حال استمرار تنقيبها في المتوسط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ذكر الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنه سيبت في اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد تركيا في حال استمرت في عمليات التنقيب "غير القانونية" عن الغاز قبالة قبرص في البحر الأبيض المتوسط.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره، أنه سيعلق المحادثات رفيعة المستوى مع أنقرة والمفاوضات حول اتفاقية النقل الجوي، فضلا عن تجميد التمويل لتركيا المخصص للعام المقبل، على خلفية عمليات التنقيب "غير القانوني" عن الغاز والنفط قبالة قبرص التي تقوم بها تركيا حاليا.

وجاء في البيان: "في ضوء أنشطة الحفر غير القانونية والمستمرة التي تقوم بها تركيا، يقرر (الاتحاد الأوروبي) تعليق المفاوضات بشأن اتفاق النقل الجوي الشامل، ويوافق على عدم عقد مزيد من الاجتماعات للحوارات رفيعة المستوى مع الجانب التركي في الوقت الحالي".

وتابع البيان :"المجلس وافق على اقتراح المفوضية (الأوروبية) لخفض المساعدات (لأنقرة)، كما يدعو بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض لتركيا، بما في ذلك الإقراض السيادي".

ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي بشأن معاقبة تركيا يوم الاثنين المقبل، عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

كانت قبرص قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد تركيا، التي أرسلت حتى الآن سفينتين للتنقيب عن الغاز في المياه التي تعتبرها قبرص جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، حيث يعتقد أنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يتوعد تركيا بمزيد من الإجراءات حال استمرار تنقيبها في المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا