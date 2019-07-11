تأجيل تسليم وثيقة الاتفاق اليوم الخميس بعد الانتهاء من الصياغة

التاريخ: 11-يوليو-2019
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أعلن الوسيط الإفريقي السيد محمد الحسن ود لباد عن إرجاء تسليم وثيقة الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لليوم الخميس نسبة لأسباب فنية.
وقال محمد الحسن لبات، لـ(سكاي نيوز عربية) امس، إن اللجنة السامية للقانونيين، انتهت من صياغة الاتفاقية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، داعياً الأطراف لاستلام الوثيقة.
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الكباشي، قد قال في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الدار، إن إجراءات الوثيقة من حيث الصياغة النهائية ستكتمل الأربعاء، مضيفاً أنها ستكون جاهزة للتوقيع عليها في احتفال ضخم خلال الأيام المقبلة.
من جهتها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير أن الاتفاق يشكل مرحلة فاصلة نحو الانتقال إلى الديمقراطية، مؤكدة مجدداً أنها ستعمل مع الجميع لضمان تنفيذ الاتفاق. وأشار القيادي في قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين إلى أن هذا الاتفاق يعد بداية لمرحلة فاصلة يحتاجها الشعب السوداني للانتقال من الفترة التي حصلت فيها الكثير من المظالم إلى مرحلة تمهد للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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