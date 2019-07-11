” مبارك الفاضل ” : لم أطرد من ميدان الاعتصام

التاريخ: 11-يوليو-2019
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قال رئيس حزب الأمة ” مبارك الفاضل ” لبرنامج (حوار مفتوح ) الذي ستبثه قناة النيل الأزرق في الثامنة من مساء يوم غداً ( الجمعة )، أنه لم يطرد من الاعتصام أمام القيادة العامة كما أشيع ، وأن الحادثة وقف خلفها أحد المندسين ويرجح أن يكون من اللصوص ، وأضاف : لحظتها فقدت موبايلي واختفى الشخص الذي تعمد اثارة الموقف .
وبحسب صحيفة المجهر قال ” المهدي ” أنا صاحب فكرة اقامة ( صلاة الجمعة ) بساحة الاعتصام وأنه توقع سقوط نظام ” عمر البشير ” قبل أبريل الماضي بعد أن تقسم المؤتمر الوطني الى ثلاثة كتل احداها تقف مع ” البشير ” والثانية تعمل ضده والثالثة تتكون من المنتفعين ، البرنامج من تقديم الاستاذ ” ضياء الدين البلال ” واخراج ” عادل الياس ” .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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