اصطياد لص قبل تنفيذ سرقته بطلق ناري والقائه من السور على الأرض

التاريخ: 11-يوليو-2019
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أطلق صاحب منزل النار على لص أثناء تسلقله لمنزله بضاحية الصالحة جنوب أم درمان .
وبحسب صحيفة المجهر أن النظامي قام باطلاق الطلقة على اللص قبل ان ينفذ عملية سطوه على منزله ، وتم اسعافه بموجب أورنيك (8) لتلقي العلاج ومازالت تحقيقات الشرطة مستمرة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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