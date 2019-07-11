التاريخ: 11-يوليو-2019 فى : حوادث 17 مشاهدة أطلق صاحب منزل النار على لص أثناء تسلقله لمنزله بضاحية الصالحة جنوب أم درمان . Advertisements وبحسب صحيفة المجهر أن النظامي قام باطلاق الطلقة على اللص قبل ان ينفذ عملية سطوه على منزله ، وتم اسعافه بموجب أورنيك (8) لتلقي العلاج ومازالت تحقيقات الشرطة مستمرة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر اصطياد لص قبل تنفيذ سرقته بطلق ناري والقائه من السور على الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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