توجيه تهمة القتل العمد لملازم بالقوات المسلحة

وجهت محكمة جنايات الدويم ، وثيقة اتهام تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد ، الى ملازم في ملف مقتل النقيب ” محمد رابح ” بحامية الديم .

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وحسب تفاصيل قضية الاتهام ، فأن الملازم أطلق (14) رصاصة في كافة جسد قائده مما أدى لوفاته في الحال ، ويذكر في تفاصيل المحاكمة أن المحكمة قد استمعت لأقوال شاهد اتهام يتبع للاستخبارات العسكرية وذكر أنه قد حضر للعمل وقام المرحوم بمناداته ، وبعد فترة قصيرة سمع صوت ذخيرة ورجع الشاهد وقد وجد المتهم يحمل سلاحاً وأخبره بأنه ضرب القائد ، وأوضح له أنه ارتاح منه ، وأخذ منه السلاح ووضعه داخل المكتب ،وذهب الى مكان جثة المرحوم وقام بجمع الرصاصات ، وبحسب صحيفة المجهر كان عددها (14) رصاصة ، وتجدر الاشارة الى أن المتهم ثابت على أقواله بقتل المرحوم بحجة أنه ارتاح منه .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )