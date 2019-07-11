مبارك الفاضل: (السجون دخلناها وفيها وحشة وظلم)

أطلق رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، تحذيرات من مغبة تهميش الريف ومنحه 20% من الدخل القومي.

وقال مبارك في لقاء أمس بأسرى الحركات المسلحة بعد إطلاق سراحهم مؤخراً، إن الريف يساهم بنسبة 80% من الدخل.

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ودعا مبارك المجلس العسكري والحرية والتغيير إلى تكوين مجلس أعلى للسلام بمشاركة الحركات المسلحة وأن تكون قراراته ملزمة للحكومة.

وجزم مبارك بحسب صحيفة الإنتباهة، بعدم وجود إدارة وعدالة واستقرار، ولفت إلى ضرورة إقامة دولة جديدة لضمان عدم استمرار الوضع القديم، وحذر في الوقت نفسه من استمرار الاحتجاجات حال عدم منح الريف نصيبه في الدخل وأبدى تفاؤله بانطلاق الطاقات التي كانت حبيسة السجون مع الثورة، وتابع “السجون نحنا عارفنها ودخلناها فيها وحشة وظلم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)