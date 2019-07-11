أب يحكي تفاصيل تعرضه للضرب بالسكين والعصا على يد ابنه بسبب منزل

التاريخ: 11-يوليو-2019
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كشف شاك عن تفاصيل تعرضه للأذى الجسيم من قبل ابنه طعناً بالسكين بأحد أحياء الحاج يوسف .
وأفاد لدى مثوله أمس ، أمام قاضي محكمة الحاج يوسف الجنائية ابراهيم عز الدين ، بأنه أخرج المستأجر من منزله بغرض الصيانة ، وتفاجأ بابنه يحضر والدته ” طليقته ” لتقيم بالمنزل ، وفي أعقاب ذلك دار نقاش بينه وبين ابنه ، وأضاف أنه طلب منهما الخروج من منزله ، وأضاف أنه بعد ذلك أحضر أفراداً من المباحث وأخبرهم بالواقعة ، وأشار الى أن ابنه افتعل شجاراً معه ، حيث تدخل بعض الأشخاص لفض الشجار مشيراً الى أن ابنه أخذ عصا محاولاً ضربه ، ومن ثم أخذ ابنه السكين ، موضحاً أنه أثناء ذلك حاول أخذ السكين من ابنه ، بيد أنه تلقى طعنة على يده اليمنى وأخرى على يده اليسرى .
وبحسب صحيفة المجهر ذكر المتهم للمحكمة أنه لم يطعن والده ، مؤكداً أنه قام بضرب العصا ، وأضاف والد المهتم انه بعد ذلك عاود الرجوع لأفراد المباحث ودون بلاغاً في مواجهة ابنه ، عليه وبسماع المحكمة لأقوال الأب ، حددت جلسة أخرى لمواصلة القضية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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