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أب يحكي تفاصيل تعرضه للضرب بالسكين والعصا على يد ابنه بسبب منزل

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 11-يوليو-2019

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أب يحكي تفاصيل تعرضه للضرب بالسكين والعصا على يد ابنه بسبب منزل

كشف شاك عن تفاصيل تعرضه للأذى الجسيم من قبل ابنه طعناً بالسكين بأحد أحياء الحاج يوسف .

وأفاد لدى مثوله أمس ، أمام قاضي محكمة الحاج يوسف الجنائية ابراهيم عز الدين ، بأنه أخرج المستأجر من منزله بغرض الصيانة ، وتفاجأ بابنه يحضر والدته ” طليقته ” لتقيم بالمنزل ، وفي أعقاب ذلك دار نقاش بينه وبين ابنه ، وأضاف أنه طلب منهما الخروج من منزله ، وأضاف أنه بعد ذلك أحضر أفراداً من المباحث وأخبرهم بالواقعة ، وأشار الى أن ابنه افتعل شجاراً معه ، حيث تدخل بعض الأشخاص لفض الشجار مشيراً الى أن ابنه أخذ عصا محاولاً ضربه ، ومن ثم أخذ ابنه السكين ، موضحاً أنه أثناء ذلك حاول أخذ السكين من ابنه ، بيد أنه تلقى طعنة على يده اليمنى وأخرى على يده اليسرى .

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وبحسب صحيفة المجهر ذكر المتهم للمحكمة أنه لم يطعن والده ، مؤكداً أنه قام بضرب العصا ، وأضاف والد المهتم انه بعد ذلك عاود الرجوع لأفراد المباحث ودون بلاغاً في مواجهة ابنه ، عليه وبسماع المحكمة لأقوال الأب ، حددت جلسة أخرى لمواصلة القضية .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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