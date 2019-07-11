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اكتمال التحريات في بلاغ اختفاء توأم من مستشفى خاص شهير

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 11-يوليو-2019

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اكتمال التحريات في بلاغ اختفاء توأم من مستشفى خاص شهير

أكملت النيابة بالخرطوم ، التحقيقات مع أطراف المسؤولين في بلاغ اختفاء تؤام حديث الولادة من مستشفى ولادة خاص ، وتنظر النيابة وزن البينات الأولية للقرار حول التهم التي ستوجه للأطراف التي تقع على عاتقها مسؤولية اختفاء التوأم .

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وبحسب صحيفة المجهر كان الشاكي دون بلاغاً باختفاء الطفلة التوأم ، نافياً وفاتها حسبما تم ابلاغهم من المستشفى لعدم تسليمهم أي جثة ، وحيث تم اخطار والدتها بأن التوأم توفيت ، وطالب ذوو الطفل بالجثة ، الا أنه لم يتم تسليمهم لها ، وعليه باشرت النيابة التحقيق حول البلاغ .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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