وقال خليفة سالم المزروعي، سكرتير أول في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في كلمة الدولة أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل الخاص بالسودان، إنه بالنظر إلى التطورات الإيجابية الجارية حالياً، يستحق السودان أن يخرج من بند الإجراءات الخاصة، وإنهاء ولاية الخبير المستقل عبر خريطة طريق محددة ومتفق عليها بين حكومة السودان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز المسار الانتقالي.
كما عبّرت الكلمة عن الأمل بأن يلقى هذا الاتفاق المساعدة على دعم الانتقال السلمي وتجنب حرب أخرى في المنطقة، مؤكدةً أهمية استمرار الجهود لضمان الحوار السلمي بين الطرفين، مما يحقق استمرارية مؤسسات الدولة واستقرار أمنها من خلال التفاعل الإيجابي مع المطالب الشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوة هامة من الإمارات بشأن السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.