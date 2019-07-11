نيجيريا تفوز على جنوب أفريقيا وتتأهل لنصف نهائي الكان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكن منتخب نيجيريا من انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، من نظيره الجنوب أفريقي، إثر فوزه عليه بصعوبة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم.

سجل صامويل شوكويزي (27) وويليان إيكونغ (89) هدفي نيجيريا، فيما جاء هدف جنوب أفريقيا عبر بونغاني زونغو في الدقيقة 71.

وسيواجه منتخب نيجيريا، في الدور قبل النهائي للنسخة الـ32 من بطولة القارة السمراء، الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي كوت ديفوار والجزائر، الخميس، على إستاد السويس الجديد، بمحافظة السويس.