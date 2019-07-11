السنغال تتأهل إلى نصف نهائي في كأس أمم أفريقيا 2019

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حقق منتخب السنغال فوزًا مستحقًا على بنين بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما، (الأربعاء)، على ملعب الدفاع الجوي ليتأهل إلى المربع الذهبي في كأس أمم أفريقيا 2019.

وسجل ادريسا جاي جابا هدف السينغال، في الدقيقة 70، بعد انطلاقة من الخلف أنهاها بتسديدة قوية.

وضرب المنتخب السينغالي، موعدا مع الفائز في مباراة تونس ومدغشقر.

الشوط الأول

منتخب السينغال بدأ المباراة مهاجما، بينما لعب منتخب بنين بأسلوبه الدفاعي، المعتمد على المرتدات الهجومية، وراهن على التكتل في الدفاع والوسط، لإيقاف مفاتيح اللعب السينغالي.

وفشل منتخب السينغال في استثمار الضغط الذي مارسه، حيث بدأ منتخب بنين ومنذ الدقيقة 20، يمارس حقه في الهجوم، على غرار تسديدة سوكو التي مرت الكرة على إثرها جانبا في الدقيقة 20، تلتها محاولة أخطر من ركلة خطأ نفذها نفس اللاعب، الكرة وصلت لبوتي، الذي أكملها بكعبه، ومرت الكرة محاذية للمرمى، في الدقيقة 2، وكادت أن تخدع بوتي.

ونزل الإيقاع في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، ونجح منتخب بنين بذكائه في امتصاص ضغط المنتخب السينغالي، الذي نقصته اللمسة الأخيرة، على غرار الفرصة التي أتيحت لنيانغ في الدقيقة 38، عندما بالغ في المراوغة، في مربع العمليات، بدل أن يسدد.

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وأنهى منتخب السنغال الشوط الأول بقوة ، وأضاع فرصها سلة أمام المرمى عبر بالدي و ادريسا جاي وشيخو كوياتي.، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي، حيث فشل السينغال في التسجيل، رغم أن نسبة استحواذه على الكرة بلغت 70 في المائة مقابل 30 في المائة لبنين.

الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين، هجمة من لجهة اليمنى، بوتي يتوصل بالكرة أمام لمرمى وسدد، لكن الحارس جوميز يتدخل ويتصدى للكرة.

الدقيقة 70 ينطلق ادريسا جابا جاي من الخلف ويتوغل في مربع العمليات، لينفرد بالحارس ألاجبي وسدد بقوة، ليسجل الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 70

وسجل ماني هدفا في الدقيقة 72 بعد انفراده بالحارس، ورفضه الحكم المساعد بدعوى التسلل، واضطر الحكم الجزائري مصطفى غوربال اللجوء للفار، الذي أكد له صحة القرار وعدم احتساب الهدف.

وواصل منتخب السينغال، ولم يكن ماني محظوظا في فرصتين أمام المرمى، وزادت صعوبة منتخب بنين بعد طرد المدافع فيردون، إثر تدخله على جابا في الدقيقة 82.

وعرف منتخب السينغال كيف يحافظ على هدفه، ليحجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة