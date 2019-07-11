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الهلال يبعد اللاعب إدريس أمبومبو من كشفه الأفريقي

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شهاب محمد - الخرطوم - الهلال

الخليج 365:

أبعد نادي الهلال السوداني اللاعب إدريس أمبومبو من كشفه الأفريقي الذي ضم”23″ لاعبًا ”الأربعاء” لعدم وضوح الرؤية بمدى استمراريته من عدمها.

وتأتي الخطوة بعدما طالب وكيل أمبومبو بفسخ التعاقد مع اللاعب، في وقتٍ تمسّك فيه الهلال ببقائه في الكشوفات.

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واعتمد الهلال كلاً من ألكسندر والذي تمّ التعاقد معه مؤخرًا من نادي درجة ثانية، ومحمد النور أبوجا.

ويأمل الهلال تدعيم صفوفه بأفضل اللاعبين في الانتدابات الصيفية لتحقيق أفضل انطلاقة في الموسم الجديد على الصعيد المحلي والأفريقي.

باج نيوز

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