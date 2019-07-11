مبارك الفاضل يدعو إلى تكوين مجلس أعلى للسلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس حزب الأمة، مبارك عبدالله الفاضل، يوم الأربعاء، إلى إعطاء عملية السلام والاستقرار في البلاد أولوية قصوى، وشدد على ضرورة تكوين مجلس أعلى للسلام، وإيجاد آلية له وتكون بمثابة حكومة السلام، وتكون قراراتها ملزمة.

وأكد الفاضل خلال مخاطبته حفل استقبال أسرى حركة جيش تحرير السودان الذين تم إطلاق سراحهم بموجب اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بدار الشرطة، حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء،

وأكد أن المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد تحتاج إلى تضافر كل الجهود لتحقيق السلام وتأسيس نظام ديمقراطي يقوم على العدالة وإزالة التهميش واستغلال موارد البلاد لاسيما في دارفور، التي قال إنها تنعم بأراض خصبة.

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وشدد على ضرورة الاهتمام بالريف وإعطاء المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية اهتماماً متعاظماً وفق رؤية علمية واضحة بإيجاد مراع ثابتة ومسالخ وفق تخطيط سليم لنماء وزيادة الثروة الحيوانية، وأن تكون التنمية متوازنة، ودعا إلى استغلال طاقات الشباب في البناء والتعمير،

وقال “أنا أكثر تفاؤلاً بأن الثورة التي ساهم الشباب فيها وهي امتداد للنضال منذ 1989 وسقط فيها العديد من أبناء السودان ستكون منصة انطلاق نحو سودان حر ومستقر”.

الشروق