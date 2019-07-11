حميدتي: لا اتّجاه لحل جهاز الأمن والمُخابرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أنّه لا اتّجاه لحل جهاز الأمن والمُخابرات الوطني والتفريط فيه، وشدّد على أهمية دوره خلال الفترة المُقبلة في إحداث التغيير السياسي بالبلاد.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري، لدى لقائه ضباط جهاز الأمن بمباني رئاسة الجهاز اليوم (الأربعاء)، “إن الجهاز يزخر بكفاءات وطنية عالية التأهيل ولا توجد دولة في العالم المُعاصر تُفرِّط في جهاز أمنها، باعتبار أن الخطوة تتسبب في فقدانها للاستقرار السياسي والاقتصادي”.

وأكّد نائب رئيس المجلس العسكري، أنّ المنظومة الأمنية في السودان تعمل بتنسيقٍ وتناغُمٍ تام بين مُكوِّناتها كَافّة خدمةً لأهداف الأمن القومي في ميادين العطاء كَافّة سلماً وحرباً، وقال إنّهم في المجلس العسكري أكثر حِرصَاً على الشفافية ومُحاسبة كل من يقترف أيِّ جُرم يطال أمن البلاد وصولاً إلى بناء دولة القانون.

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من جانبه، أكّد عضو المجلس العسكري، رئيس لجنة الأمن والدفاع الفريق أول ركن جمال عمر، الدور المُتعاظم لجهاز الأمن في تحقيق أهداف المرحلة القادمة، وقال إنّ مُهدِّدات السّلم والأمن بالإقليم في تزايُدٍ مُستمرٍ، وإنّ البلاد تَعول كثيراً على كفاءة ومهنية ووطنية ضباط الجهاز في تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية من خلال توفير المعلومات والتّحليل والكفاءة والمهنية والاحترافية التي عُرف بها.

بدوره، أَكّدَ مدير عام الجهاز الفريق أول أمن أبو بكر دمبلاب، قُدرة الجهاز على الوفاء بمتطلبات المرحلة الانتقالية كَافّة وصولاً لانتخابات حُرةٍ ونزيهةٍ، وحيا رئاسة المجلس العسكري والقوات النظامية كَافّة، ونوّه إلى دورها الكبير في حفظ أمن واستقرار السودان في الفترة الماضية.

صحيفة الصيحة