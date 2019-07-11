الوساطة الإفريقية تعلن تأجيل تسليم مُسودة الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى التغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الوساطة الإفريقية تأجيل تسليم مسودة الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى يوم غدٍ الخميس لـ “أسباب فنية”.

وقال الوسيط الافريقي محمد حسن ولد لبات في تصريح صحفي بفندق “كورنثيا” بالخرطوم قبل قليل :(تم تأجيل تسليم مسودة الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى غدٍ الخميس لأسباب فنية).

وكشفت تسريبات أن خلافات نشبت بين الطرفين بسبب صياغة بعض بنود الاتفاق خاصة وأن الوثيقة كُتبت باللغة “الإنجليزية” وعند ترجمتها إلى العربية ظهرت مشاكل في صياغة بعض البنود استدعت تأجيل استلام المسودة النهائية حتى إحكام نقاط الخلاف في جلسة تفاوض مباشر بين الجانيين غداً الخميس.

Advertisements

وينتظر أن تتم عملية تدقيق ومراجعة للوثيقة من كل طرف، توطئة للتوقيع النهائي عليها في غضون أيام. وقال مصدر باللجنة القانونية المكلفة بصياغة الاتفاق، إن اللجنة فرغت من صياغة وثيقتين إحداهما سياسية والأخرى دستورية.

وفي السياق قال القيادي بـ “الحرية والتغيير” خالد عمر يوسف لـ “قناة العربية” اليوم (الأربعاء)، إن التوقيع النهائي على الوثيقة لم يُحدد بصورة قاطعة بعد، وأوضح أن الأمر رهين بنتائج جلسة التفاوض المُقررة غداً الخميس. وأكد أن الحديث عن مرشحي المجلس السيادي ومجلس الوزراء سابق لأوانه، وأشار إلى إاجتماع بين وفد من “الحرية والتغيير” وقادة الجبهة الثورية “عقار ومناوي” بأديس أبابا، وقال إن الاجتماعات تمضي بصورة ودية وروح وفاقية عالية لمُناقشة تفاصيل الاتفاق، بجانب قضايا أخرى خاصة بتحالف “الحرية والتغيير”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة

شارك هذا الخبر: