أبرز ما جاء في مسودة الفترة الانتقالية في السودان

أعلن الوسيطان الأثيوبي والأفريقي في وقت سابق أن الطرفان في السودان قد توصلا إلى اتفاق لادارة الفترة الانتقالية .

حيث اتفق الطرفان حول الفترة الانتقالية والتي تصل إلى 39 شهرًا، إلى أن يتم انتخاب إدارة مدنية كاملة ،وخلال الأشهر الـ21 الأولى من تلك الفترة سيرأس العسكريون المجلس السيادي الشرفي المكون من 11 شخصًا من بينهم 5 مدنيين، فيما يرأس شخصية مدنية المجلس خلال 18 شهرًا.

ووفقا لما جاء في مسودة الاتفاق السياسي التي تحصل اخبار الخليج 365 365 علي نسخة منها فإن الجانبين اتفقا على ان قوي الحرية والتغيير هي التي ستشكل الحكومة السودانية في تلك الفترة، وستحظى بكافة الصلاحيات التنفيذية.

وبحسب المسودة، فإن أبرز نقاط الاتفاق تتلخص في الآتي:

1- الفترة الانتقالية كاملة مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على النحو التالي:

- الواحد وعشرون شهراً الأولى- تتضمن الستة أشهر الأولى- تكون رئاستها للعسكريين.

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- آخر ثمانية عشر شهراً تكون رئاستها للمدنيين.

- مجلس وزراء من كفاءات وطنية تقوم بتشكيله قوى الحرية والتغيير.

- المجلس السيادي يتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان (المجموع أحد عشر).

- تأجيل المجلس التشريعي ليتشكل بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

وجرى الاتفاق بوساطة من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي الذي سيشرف أيضا على توقيع الاتفاق بشكل قانوني خلال اليوم .