تفاصيل ما حملته المسودة عن المجلس السيادي

سادت أجواء إيجابية إثر آخر اجتماع بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الانتقالي برعاية الوسيطان الاثيوبي والافريقي .

حيث اتفق الطرفان على تشكيل "مجلس سيادي مشترك"، نسب المدنيين والعسكرين في المجلس بالتساوي علي ان يكون العضو الاحدي عشر مدنيا يختاره الطرفان.

كما اتفق الطرفان حسب المسودة علي ان مجلس السيادة هو راس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها والقائد الاعلي للقوات المسلحة ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري وقوي اعلان الحرية والتغيير.

يترأسها في الواحد والعشرين شهرا الأولى من الفترة الانتقالية رئيس المجلس العسكري الحالي ويترأسها أحد أعضاء المدنيين في الثمانية عشر شهرا الاخيرة .