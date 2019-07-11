سادت أجواء إيجابية إثر آخر اجتماع بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الانتقالي برعاية الوسيطان الاثيوبي والافريقي .
حيث اتفق الطرفان على تشكيل "مجلس سيادي مشترك"، نسب المدنيين والعسكرين في المجلس بالتساوي علي ان يكون العضو الاحدي عشر مدنيا يختاره الطرفان.
كما اتفق الطرفان حسب المسودة علي ان مجلس السيادة هو راس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها والقائد الاعلي للقوات المسلحة ويتكون بالتوافق بين المجلس العسكري وقوي اعلان الحرية والتغيير.
يترأسها في الواحد والعشرين شهرا الأولى من الفترة الانتقالية رئيس المجلس العسكري الحالي ويترأسها أحد أعضاء المدنيين في الثمانية عشر شهرا الاخيرة .
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل ما حملته المسودة عن المجلس السيادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.