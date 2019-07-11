كيف يرى المجلس العسكري جهاز المخابرات ؟

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أهمية دور جهاز الأمن والمخابرات الوطني في إحداث التغيير السياسي في البلاد.

وقال لدى لقائه بضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمباني رئاسة الجهاز في الخرطوم، أمس الأربعاء: "لا اتجاه للتفريط في الجهاز" خاصة أنه يزخر بكفاءات وطنية عالية التأهيل ولا توجد دولة في العالم المعاصر تفرط في جهاز أمنها باعتبار أن ذلك سيكون سببا في فقدانها للاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأوضح دقلو أن المنظومة الأمنية في السودان تعمل بتنسيق وتناغم تام بين كافة مكوناتها؛ خدمة لأهداف الأمن القومي في كافة ميادين العطاء سلما وحربا، وأن المجلس العسكري الانتقالي أكثر حرصا على الشفافية ومحاسبة كل من يقترف أي جرم يطال أمن البلاد وصولا إلى بناء دولة القانون في السودان.

من جانبه، أكد الفريق أول ركن جمال عمر، عضو المجلس العسكري الانتقالي، رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، الدور المتعاظم لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في تحقيق أهداف المرحلة القادمة، خاصة وأن مهددات السلم والأمن في الإقليم في تزايد مستمر، وأن البلاد تعول كثيرا على كفاءة ومهنية ووطنية ضباط الجهاز في تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية من خلال توفير المعلومات والتحليل والكفاءة والمهنية والاحترافية التي عرف بها الجهاز.

وكان قد ابتدر اللقاء الفريق أول أمن أبوبكر دمبلاب المدير العام للجهاز الذي حيا رئاسة المجلس العسكري وكافة القوات النظامية، مثمنا دورها الكبير في حفظ أمن واستقرار السودان في الفترة الماضية.

وأكد أن الجهاز قادر على الوفاء بكافة متطلبات المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة.