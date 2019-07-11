تعرف على صلاحيات المجلس التشريعي بالسودان

اتفق كل من المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير على أن تكون صلاحيات المجلس التشريعي علي النحو التالي :

ـ سن التشريعات ومراجعة القوانين.

ـ اصدار التشريعات واللوائح التي تنظم اعماله واختيار رئيس اغلمجلس ونائبه ولجانه المتخصصة .

ـ مراقبة اداء السلطة التنفيذية ومساءلتها وسحب الثقة منها .

ـ اجازة الموازنة العامة والمصادقة علي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية . ـ في حالة حل السلطة التنفيذية علي المجلس التشريعي ترشيح رئيس لمجلس الوزراء ويتم اعتماده من قبل المجلس السيادي.

ـ ينتهي صلاحية المجلس التشريعي بانتهاء الفترة الانتقالي

واجه الطرفان ضغوطاً من الحكومات الغربية والاتحاد الأفريقي للموافقة على المرحلة الإنتقالية بقيادة مدنية - وهو المطلب الأساسي لملايين المتظاهرين بمختلف انحاء البلاد.