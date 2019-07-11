67% نسبة تمثيل قوى "الحرية والتغيير" في المجلس التشريعي

توصل قوي الحرية والتغيير مع"المجلس العسكري" حول كامل صلاحيات المجالس السيادية والتشريعية والتنفيذية.
حيث أنهم اتفقوا على أن يتكون المجلس التشريعي من 300 نائب على أن تبلغ نسبة تمثيل قوى "الحرية والتغيير" فيه 67% ونسبة 33% لباقي القوى السياسية الأخرى غير المنضمة لقوى إعلان الحرية.
وتوصل الجانبان كذلك إلى أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات، تكون الستة أشهر الأولى منها لأولوية التوقيع على اتفاقيات السلام في أرجاء السودان.
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