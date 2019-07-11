مكونات المجلس التشريعي الإنتقالي.. ما نسبة مشاركة المرأة به؟

أدت المفاوضات بين الطرفين في السودان إلى مسودة تحمل رؤي الطرفان لإدارة الفترة الانتقالية أهمها حول صلاحيات المجلس التشريعي ومن يتولى قيادة عملية الإنتقال السياسي خلال المرحلة الإنتقالية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات .

حيث عرفت المسودة المجلس التشريعي ب"سلطة مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويتها الثلاثمائة عضوا ولا تقل نسبة تمثيل النساء عن 40%من عضوية المجلس ".

ويتكون المجلس التشريعي بنسبة 67%من قوي إعلان الحرية والتغيير ونسبة 33% للقوي الآخرى غير الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين القوي إعلان الحرية والتغيير والمجلس السيادي.

حيث تتكون السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية من مجلس يتكون من 120 إلى 150 عضواً يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقِّعة على إعلان الحرية والتغيير على أن يُراعى في عضويته تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير، ولا يقل تمثيل المرأة عن 40 % من عضوية المجلس.