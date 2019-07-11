المجلس العسكري: نعمل لحماية الأمن القومي

جاء ذلك خلال لقاء دقلو بضبط جهاز الأمن بمباني رئاسة الجهاز، حسبما أوردت شبكة الشروق السودانية.
وأكد دقلو الشهير بـ"حميدتي"، أن المنظومة الأمنية في السودان تعمل بتنسيق وتناغم تام بين كافة مكوناتها خدمة لأهداف الأمن القومي في كافة ميادين العطاء سلمًا وحربًا، وأنهم في المجلس أكثر حرصا على الشفافية ومحاسبة كل من يقترف أي جرم يطال أمن البلاد وصولًا إلى بناء دولة القانون في السودان.
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