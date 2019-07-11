ننشر أهم بنود مسودة المجلس العسكري والحرية والتغيير

طرح المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك في السودان، وثيقة لإدارة الفترة الانتقالية من الرجح التوقيع عليها من الطرفين نهار اليوم.

حيث ألغت الوثيقة في مادتها الاولي من الباب الاول العمل بالدستور الانتقالي للعام 2005 ودساتير الولايات الي حين وضع دستور مؤقت للفترة الانتقالية.

وتضمنت الوثيقة في المادة الثانية من الباب الاول بان السودان جمهورية مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة بدون تمييز بسبب الدين والعرق او الجنس او اللون او النوع او الوضع الاجتماعي او الراي السياسي او الاعاقة او غيرها دون اسباب.

وأكدت الوثيقة في المادة الرابعة ان السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذا المرسوم الدستوري وهو القانون الاعلي الذي تسود أحكامه علي جميع القوانين.

كما إعتبرت الوثيقة طرفا الاتفاق شركاء في ادارة الفترة الانتقالية.