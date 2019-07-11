"ناسا" تخطط لنقل بطاريات شمسية جديدة إلى محطة الفضاء الدولية

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "خلال عامي 2021-2022، سيتم نقل أربع بطاريات شمسية جديدة إلى محطة الفضاء الدولية على متن سفينة الشحن "دراغون".
وأضاف المصدر، أن "البطاريات الشمسية التي على شكل لفائف سيتم نشرها فوق البطاريات الأمريكية الموجودة حاليا".
ووفقا للمصدر، "تم اختبار هذا النوع من البطاريات الشمسية على محطة الفضاء الدولية في يونيو/حزيران 2017".
وختم المصدر، قائلا: إن "تركيب البطاريات الجديدة سيتطلب من رواد الفضاء الخروج من المحطة في الفضاء الخارجي".
هذا ويوجد حاليا في الجزء الأمريكي من المحطة الدولية ثمانية بطاريات شمسية، لكن مع مرور الوقت وبسبب تأثير ظروف الفضاء، تنخفض كفاءة أدائها.
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