محمد عبده وأنغام في حفل جماهيري لافت بالباحة السعودية

وتجمع آلاف السعوديين والسعوديات على مسرح القرية التراثية في مدينة الباحة السعودية، لحضور الحفل على الرغم من نقله عبر التلفزيون، وسط تفاعل لافت من الحضور.
ورحب أبو نورا وأنغام في بداية الحفل، بالجمهور الحاضر، وأثنوا على المدينة التي يغنون فيها لأول مرة، قبل أن تبدأ الموسيقى بالعزم ويبدأ الحفل الفني الأول في المدينة التي تأخرت عن احتضان حفلات الغناء مقارنة بمدن الرياض وجدة.
ولم يكن جمهور الحفل عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، أقل تفاعلاً مع الحفل من حضوره، إذ غزت مقاطع الفيديو لأغاني الفنانين عبده وأنغام موقع ”تويتر“ الذي يستقطب ملايين السعوديين.
ووصفت إحدى السعوديات اللاتي حضرن الحفل، بأن أحد أحلام حياتها تحقق في هذه الليلة، فيما تنوعت تعليقات الآخرين في إشادتهم بنجمي الحفل، سيما محمد عبده واسع الجماهيرية في المملكة والعالم العربي.
وتشهد المملكة خلال موسم الصيف الجاري، سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية التي تشمل مختلف مناطق المملكة كجزء من خطط البلاد لبناء قطاع فني وترفيهي جاذب للسعوديين وللزوار من خارج المملكة.
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