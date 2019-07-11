فتح: فكرة إمارة داخل قطاع غزة لن يكتب لها الحياة

قال أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“، الأربعاء، إن ”فكرة إمارة بداخل قطاع غزة لن يكتب لها الحياة ولن يقبلها شعبنا الفلسطيني، ومن يفكر بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية فقد أجرم بحق وحدة الشعب الفلسطيني“.

وأضاف في تصريح له نشرته ”وفا“ على هامش اجتماع عقده في مقر سفارة فلسطين بمصر، أن ”الجميع رفع شعار (لا دولة بغزة ولا دولة بدون غزة)، مؤكداً أن أن ”فتح الأكثر حرصا على تحقيق الوحدة وتجاوز كل الآلام من أجل مصالح شعبنا.

وشدد حلس على أن حركته لديها ”جاهزية لتجاوز الكثير من الآلام والتجارب المريرة لمواجهة التحديات والمخاطر الراهنة التي تحيط بقضيتنا كصفقة القرن التي بدأت منذ سنوات، والانقسام الفلسطيني كان أول فصولها“.

وأكد أن ”أن إسرائيل تعمل جاهدة على إنهاء الدولة الفلسطينية من خلال الجرائم والانتهاكات اليومية التي تقوم بها في الضفة الغربية، والاستيطان، وقطع الطرق، وما يحدث في القدس عاصمة دولة فلسطين لإنهاء أي فرصة لقيام الدولة الفلسطينية المتماسكة القابلة للحياة“.

بدوره، طالب نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء رفعت كلاب بضرورة تكاتف المتواجدين في الساحة المصرية في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة التي تواجه قضيتنا، وضرورة التنسيق الدائم مع سفارتنا بالقاهرة ممثلة بالسفير دياب اللوح لمواجهة التحديات الخطيرة التي تحدق بالقضية الفلسطينية، وخدمة شعبنا.