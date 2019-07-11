إسقاط دعوى ”تربح غير قانوني“ مقامة ضد ترامب

أصدرت محكمة استئناف أمريكية، الأربعاء، حكما لصالح الرئيس، دونالد ترامب في قضية واجه فيها اتهاما بالتربح بشكل غير قانوني من فندق له بالعاصمة، واشنطن.

وقضت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية بالإجماع لصالح ترامب في هذه القضية التي أقامها ممثلا الإدعاء العام في ولايتي ميريلاند، وواشنطن.

وأرجعت هيئة المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة، قراراتها إلى أن ممثلي الادعاء ليسا فى مركز قانونى يعطيهما الحق فى إقامة الدعوى، وأشارت إلى أن مصلحتهما فى تطبيق المواد ذات الصلة فى الدستور الأمريكى ضعيفة ومجردة للغاية، ما يجعل ادعاءهم فى هذه القضية يثير تساؤلا بشأن ما إذا كان هذا الإجراء القضائى ضد الرئيس يمثل استغلالا مناسبا للمحاكم التى أنشئت للبت فى قضايا وخلافات حقيقية.

وأثارت الدعوى قضية ما إذا كان انفاق الحكومة والعمل التجاري الذي يقوم به رعايا أجانب في فندق ترامب بواشنطن يندرجان تحت أحكام الدستور الأمريكي الخاصة بالمخصصات المالية أم لا.

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وتم وضع هذه الأحكام- التي تحدد المخصصات المالية بشكل واسع على أنها أي ربح أو مكسب أو ميزة- لمنع أي تأثير غير قانوني على المسؤولين الحكوميين، لكن لم يتم تطبيقها على أي رئيس أمريكي في منصبه.

وكتب ترامب على موقع ”تويتر“ للتواصل الاجتماعي: ”علمت للتو أنني انتصرت في نظرية المؤامرة وحملة الاضطهاد من جانب الديمقراطيين. لقد صدر قرار بالإجماع لصالحي من محكمة الاستئناف الأمريكية الدائرة الرابعة في قضية المخصصات المالية السخيفة“.

وأكد الرئيس مجددا مزاعمه بأن وجوده في الرئاسة يجعله يخسر كثيرا من الأموال.