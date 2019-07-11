روسيا.. زلزال شدته 5 درجات يضرب جزر الكوريل الجنوبية

أعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة سخالين ، ان زلزال بلغت قوته 5.0 درجات وقع اليوم الخميس بالقرب من جزر الكوريل الجنوبية.

وقالت رئيسة محطة رصد الزلازل في "يوجنو ساخالينسك"، إيلينا سيمينوفا، لوكالة "سبوتنيك": إن "الزلزال الذي بلغت شدته 5.0 درجات على مقياس ريختر تم تسجيله الخميس في تمام الساعة 01.13 بالتوقيت المحلي [ 17.13 بتوقيت موسكو] في جزر الكوريل الجنوبية ".

وأضافت أن "مركز الزلزال وقع عند إحداثيات خط العرض 44.5 شمالاً وخط طول 149.1 شرقاً وعلى بعد 116 كيلومتر جنوب شرق جزيرة إيتوروب وعلى عمق 62 كيلومتراً".

وفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة سخالين، لم يشعر سكان المنطقة بالهزات.

ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.