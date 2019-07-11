مصرع 5 سياح أجانب باليونان في عواصف برد عنيفة

وقالت الشرطة اليونانية إن سائحا روسيا وابنه قتلا من جراءء سقوط شجرة، في حين لقي زوجان تشيكيان مصرعهما حين عصفت رياح عاتية بمقطورتهما.
أما الضحية الخامسة فهي سائحة رومانية وقد قضت إثر تطاير سطح منزل من جراء الرياح العاتية التي عصفت بالمنطقة الواقعة قرب مدينة تيسالونيكي.
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