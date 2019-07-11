وتمثل الأمطار الموسمية أهمية كبيرة للزراعة والنمو الاقتصادي، إذ أن نحو 55 في المائة من أراضي الهند الصالحة للزراعة تعتمد على الأمطار. وتشكل الزراعة نحو 15 في المائة من اقتصاد حجمه 2.5 تريليون دولار، هو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وأظهرت بيانات من إدارة الأرصاد الجوية بالهند أن معدل هطول الأمطار زاد 28 في المئة عن المتوسط خلال 50 عاما في الأسبوع الذي انتهى في العاشر من يوليو.
ولا تزال الهند تتعافى من تبعات جفاف العام الماضي الذي أتلف محاصيل وأدى إلى نفوق ماشية وأوقف إمدادات المياه عن سكان المدينة وبعض الصناعات.
واضطر بعض البلديات إلى قطع إمدادات المياه لضمان استمرار المخزون إلى أن تملأ الأمطار الموسمية الخزانات مجددا.
كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار موسمية غزيرة فى الهند تبدد المخاوف من الجفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.