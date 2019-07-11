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هطول أمطار موسمية غزيرة فى الهند تبدد المخاوف من الجفاف

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شهدت الهند هطول أمطار موسمية خلال الأسبوع الجارى، أعلى من المعدل الطبيعي للمرة الأولى منذ بدء الموسم في الأول من يونيو. مما ساعد المزارعين على الإسراع في زراعة المحاصيل الصيفية وبدد المخاوف من الجفاف.

وتمثل الأمطار الموسمية أهمية كبيرة للزراعة والنمو الاقتصادي، إذ أن نحو 55 في المائة من أراضي الهند الصالحة للزراعة تعتمد على الأمطار. وتشكل الزراعة نحو 15 في المائة من اقتصاد حجمه 2.5 تريليون دولار، هو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

وأظهرت بيانات من إدارة الأرصاد الجوية بالهند أن معدل هطول الأمطار زاد 28 في المئة عن المتوسط خلال 50 عاما في الأسبوع الذي انتهى في العاشر من يوليو.

ولا تزال الهند تتعافى من تبعات جفاف العام الماضي الذي أتلف محاصيل وأدى إلى نفوق ماشية وأوقف إمدادات المياه عن سكان المدينة وبعض الصناعات.

واضطر بعض البلديات إلى قطع إمدادات المياه لضمان استمرار المخزون إلى أن تملأ الأمطار الموسمية الخزانات مجددا.

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