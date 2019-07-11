صاحب هدف فوز نيجيريا: مصر رائعة وإذا استمروا في دعمنا سنتوج باللقب

أعرب ويليام إيكونج لاعب نيجيريا عن سعادته بالفوز الذى تحقق على جنوب أفريقيا وتسجيله هدف الفوز في المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء باستاد القاهرة فى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وسجل إيكونج هدف فوز نيجيريا فى الدقيقة 89 ليمنح فريقه بطاقة التأهل لنصف النهائي بعد الفوز 2/1.

وقال إيكونج عقب المباراة: "مصر رائعة وقدمت نسخة مميزة من كأس الأمم والجماهير ودودين للغاية وكانوا يساندونا أمام جنوب أفريقيا وشعرنا أننا نخوض اللقاء على ملعبنا، واعتقد أنه فى حالة استمرار هذا الدعم سيفرق معنا كثيرًا، وقد نتوج باللقب وهذا ما نحلم به."

وأضاف: "بدأنا البطولة وكنا بعيدين والآن دخلنا فى أجواء البطولة، لدينا لاعبين صغار السن وأنا كمثال أشارك في كأس أمم أفريقيا لأول مرة وكذلك الحال بالنسبة لمعظم الفريق لأننا لم نشارك فى آخر نسختين ونتحسن تدريجيا مع الوقت."

وعن نصف النهائي قال: "أتمنى أن نكتسب مزيد من الثقة قبل المواجهات المقبلة الصعبة، الجزائر وكوت ديفوار فريقين جيدين، وأعتقد ان الفريق العربي أقوى وهو الأفضل فى البطولة الحالية، ولكننا أقوياء أيضًا ونحن نيجيريا."

وينتظر منتخب نيجيريا الأحد المقبل فى نصف النهائي الفائز من مباراة الجزائر وكوت ديفوار التى ستقام فى السادسة مساء اليوم الخميس باستاد السويس.