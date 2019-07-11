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يوفنتوس يخطط لتقديم دى ليخت السبت المقبل

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يخطط نادى يوفنتوس الإيطالي لتقديم نجمه الجديد المدافع الهولندى ماتياس دى ليخت يوم السبت المقبل، فى حال إنهاء صفقة ضمه من اياكس، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفقا لصحيفة "تيليجراف" الهولندية، فإن نادى أياكس قد يوافق على العرض الأخير من يوفنتوس، لضم مدافعه المتألق دى ليخت، مقابل 67 مليون يورو، رغم طلبه الحصول على 75 مليون يورو.

أضافت الصحيفة أن الناديين أصبحا على بعد خطوات قليلة من التوصل لاتفاق نهائي حول الصفقة، التى نجح خلالها اليوفى فى التوصل لاتفاق مع اللاعب حول البنود الشخصية فى عقده مع النادى.

وتفوق يوفنتوس على باريس سان جيرمان وبرشلونة فى سباق التعاقد مع دى ليخت من أياكس بفضل العرض المالى القوى من بطل الدورى الإيطالى.

وسيوقع دى ليخت صاحب الـ19 عاما، على عقد لمدة 5 سنوات مع يوفنتوس مقابل 9 ملايين يورو سنويا بخلاف الحوافز.

وكان دى ليخت قد قاد اياكس الموسم الماضى فى حصد الثنائية المحلية الدوري وكأس فى هولندا، بجانب وصوله إلى نصف نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا، قبل أن يخسر من توتنهام فى نصف النهائي.

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