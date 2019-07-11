وقال إيجالو عقب المباراة: "المباراة الأولى لنا في استاد القاهرة كانت خيالية، أحب أن أوجه التحية والشكر لجماهير مصر التي تواجدت وساندتنا اليوم بقوة ونتمنى استمرار هذا الدعم في المباراة المقبلة بنصف النهائي."
وعن مواجهة جنوب أفريقيا قال: " كانت المباراة الأصعب لنا في البطولة حتى الآن، لكننا أثبتنا أننا نمتلك الثبات والقوة وأننا منافسون على اللقب."
واختتم تصريحاته قائلا: "عندما كانت النتيجة ١-١ قبل نهاية الشوط الأول بأقل من ربع ساعة نجحنا في العودة سريعا وانهاء المباراة لصالحنا وبالطبع سعداء بالفوز والتأهل لنصف النهائي."
وينتظر منتخب نيجيريا الأحد المقبل فى نصف النهائي الفائز من مباراة الجزائر وكوت ديفوار التى ستقام فى السادسة مساء اليوم الخميس باستاد السويس.
كانت هذه تفاصيل خبر إيجالو: أشكر جماهير مصر.. والآن أثبتنا أن نيجيريا منافس على اللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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