تراجع الليالي الفندقية في ألمانيا بنسبة 2.4% خلال مايو

سجل قطاع السياحة في ألمانيا تراجعا في مايو/أيار الماضي، وفقا لما أعلنه المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الأربعاء.

السياحة إلى ألمانيا.. أماكن فريدة تجعل من رحلتك متعة لا تنتهي

وأوضح المكتب أن عدد الليالي الفندقية قد تراجع في مايو/أيار الماضي بنسبة 2.4% إلى 44.5 مليون ليلة مقارنة بنفس الشهر من 2018.

وأضاف أن عدد الليالي الفندقية للسياحة الوافدة ارتفع بنسبة 3% فيما تراجع عدد الليالي الفندقية للسائحين المحليين بنسبة 3.4%، ولم يتمكن المكتب من تحديد سبب بعينه لهذه النتائج.

ووصل عدد الليالي الفندقية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 171.8 مليون ليلة بارتفاع بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من 2018.

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واستفاد القطاع من تحول السفر إلى ألمانيا ليصبح اتجاها في الوقت الراهن.

وكان قطاع السياحة في ألمانيا حقق العام الماضي نتائج قياسية للعام التاسع على التوالي، وتتوقع رابطة الفنادق والمطاعم ارتفاع عدد الليالي الفندقية في العام الحالي بنسبة تتراوح بين 1 إلى 1.5%.

وشملت إحصائيات المكتب دور الإقامة التي تضم 10 أَسِرَّة على الأقل.