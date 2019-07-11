انسحاب تركي الدهام من انتخابات رئاسة نادي النصر السعودي

وغرّد الدهام قائلًا: ”تغليبًا لمصلحة الكيان.. نيابة عن زملائي نعلن اعتذارنا عن سباق الترشح لمجلس إدارة النصر“.
وأضاف: ”شكرًا لمن وضع ثقته بفريق عملنا، وشكرًا لزملائي في مجلس الإدارة المرشح الذين كانوا على قلب رجل واحد“.
وكان خمسة مرشحين قد تقدموا لانتخابات العالمي أعلن ثلاثة منهم حتى الآن انسحابهم وهم نصر النصر وابراهيم العثمان وتركي الدهام وباتت المنافسة مقتصرة على المرشحين صالح الأطرم وصفوان السويكت
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