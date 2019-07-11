نيابة الأموال العامة توجه بتجميد صلاحيات محافظ المهرة اليمنية

طالبت نيابة الأموال العامة الإبتدائية الثانية والخاصة بقضايا الفساد في اليمن، من خلال مذكرة رسمية لمحافظ البنك المركزي، حافظ معياد، بتجميد صلاحيات محافظ المهرة، راجح باكريت، وإيقاف التجاوزات التي ينفذها.

ونشر البنك المركزي عبر صفحته الرسمية في ”فيسبوك“ المذكرة المرفوعة من نيابة الأموال العامة للبنك المركزي، والتي طالب من خلالها بتوجيه فرع البنك المركزي بمحافظة المهرة بتوقيف الصرف من حساب دعم المحافظة، مشيرًا بأن ذلك يندرج كإجراء تحفظي عاجل.

وقالت النيابة العامة في مذكرتها إن هناك قضايا فساد في حساب دعم محافظة المهرة توالي التحقيق بوقائع الأضرار بمصلحة الدولة وتعطيل القوانين المنسوبة إلى محافظ محافظة المهرة، ولفتت أنه ومن خلال التحقيقات تبين قيام محافظ المهرة بإصدار توجيهاته إلى مدراء مكاتب المالية والجمارك والضرائب والمنافذ الجمركية في المهرة، والقاضية بتوريد جميع الإيرادات المركزية إلى حساب دعم المحافظة رقم (1001-0190301).

وأكدت النيابة أن ذلك الإجراء يعد مخالفًا للقانون، ودعت محافظ البنك المركزي إلى توقيف الصرف من ذلك الحساب حتى إشعار آخر، وحتى يتسنى لها التحقيق والتصرف في القضية .

وكان معياد قد استعان بهيئة مكافحة الفساد قبل أيام والتي قامت بإصدار مذكرة رسمية دعت فيها مجلس الوزراء إلى التدخل في الموضوع وإلزام محافظة المهرة توريد ايراداتها إلى مركزي عدن.

وطالب معياد في مذكرة مرفوعة للهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية لغرض إيقاف تهريب العملة الأجنبية من منفذ (شِحن) بالمهرة، من قبل تجار السوق السوداء والميليشيات الانقلابية؛ فضلاً عن التصرف غير المسؤول بإيرادات محافظة المهرة من قبل محافظها باكريت.