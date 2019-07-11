وزير يمني: الحوثيون جندوا أكثر من 30 ألف طفل‎

قال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، الأربعاء، إن ميليشيات الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل منذ اندلاع الحرب.

وأضاف عسكر أن ”مليشيات الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل للقتال في صفوفها وزجت بهؤلاء الأطفال إلى خطوط المواجهات والنقاط العسكرية داخل المحافظات التي تسيطر عليها“.

وأردف: ”مليشيات الحوثي تمنع الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم، وتأخذهم إلى جبهات القتال من دون تدريب وتأهيل.. وهذا الوضع سيمثل قنبلة موقوتة“.

وقال الوزير اليمني، إن ”المليشيات تنهب المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، ما جعل البرنامج يعلق أعماله في صنعاء (جزئيا منذ 21 يونيو/ حزيران الماضي)“.

وتابع: ”سيتضرر من قرار التعليق أكثر من 850 ألف شخص.. المليشيات تخلق الأزمة الإنسانية، وتستغل المساعدات وتسخرها لما تسميه المجهود الحربي“.