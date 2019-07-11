وزير مغربي يطلق حربًا على الفساد في قطاع الصحة

وتتمحور هذه الخطة التي أطلقها وزير الصحة خلال اجتماع رفيع المستوى حول مجموعة من الإجراءات التي سيتم تطبيقها في مختلف المؤسسات الصحية، من أجل نشر وتدعيم ثقافة النزاهة ومكافحة كل مظاهر الفساد التي تسيء لمجهودات المهنيين بقطاع الصحة.
وأوضح وزير الصحة أن الحملة تأتي في إطار تطبيق ”خطة الصحة 2025“ التي أطلقتها المغرب في وقت سابق، والذي جعل غايته الأسمى تحسين خدمة المواطن، عبر وضع آليات وبرامج منسجمة ترتكز على ثلاث دعامات رئيسية، تتمثل الأولى في تنظيم وتطوير عرض العلاجات، وتخص الثانية تقوية برامج الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وثالثًا تعزيز صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوية محاربة الأمراض السارية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أكد في تقريره الأخير أن الخدمات المقدمة بالمؤسسات الاستشفائية عبر تراب المملكة ”سيئة للغاية“، مشيرًا إلى أن المرضى يعانون من طول مدة الانتظار وقلة التجهيزات ونقص في الأطر الطبية، كما لاحظ المجلس غياب تخصصات ومصالح طبية من المفروض توفرها على مستوى مجموعة من المراكز الطبية المهمة.
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