وأعلنت الخارجية العراقية عن مشاركة ممثل العراق الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين في الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
وذكر بيان للخارجية "عقد في مقر الوكالة الدولية في فيينا الاجتماع الاستثنائي بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وأكد السفير دعم العراق لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)".
وبحسب البيان فإن "سفير العراق أكد أهمية استمرار العمل بها كونها تمثل إنجازا للدبلوماسية متعددة الأطراف، وأن التخلي عن الاتفاق يمكن أن يكون كارثيا على الجوار بأكمله".
وجدد دعوة حكومة العراق بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً لتجاوز الأزمة الحالية".
كانت هذه تفاصيل خبر بغداد تحذر من كارثة تهدد الشرق الأوسط بأكمله جراء التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.