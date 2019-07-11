البيت الأبيض قد يعاقب فرنسا بسبب ضرائبها على شركات أمريكية كبرى

وذكرت الوكالة، أنه وفقا لنتائج هذه الدراسة، فإن البيت الأبيض سيفرض رسوما إضافية على السلع والخدمات الفرنسية.
وستسمح دراسة المفوض التجاري الأمريكي في مجال المفاوضات، روبرت لايتزر، على مدار العام بتحليل تداعيات قرار فرنسا على الشركات الأمريكية مثل "أمازون" و"آبل" و"فيسبوك" و"غوغل".
وسيقوم لايتزر بعد نتائج التحقيق، بتوصية تنفيذ تدابير مضادة مماثلة لتلك التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد الشركات الصينية بدعوى سرقة الملكية الفكرية الأمريكية.
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