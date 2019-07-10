عاجل.. سليمان شنين يفوز برئاسة البرلمان الجزائري بالتزكية

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" مساء اليوم الأربعاء، إن سليمان شنين يفوز برئاسة البرلمان الجزائري بالتزكية، خلفا لمعاذ بوشارب. وتجدر الإشارة إلى أن سليمان شنين هو مرشح تحالف النهضة والعدالة والبناء. وقد أعلن التجمع الوطني الديمقراطي سحب مرشحه “لخضر سيدي عثمان” لصالح مرشح تحالف النهضة والعدالة والبناء سليمان شنين.

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