إجتماع مشترك يناقش معوقات انسياب صادرالضأن للسعودية

الخليج 365:

ناقش اجتماع معوقات انسياب صادر الضأن الى الأسواق السعودية المعوقات الرئيسية المتمثلة في السعر التأشيري، سعر الصرف / الحافز، وسائل الدفع ، التمويل طويل الأجل ، وعدم إشراك الجهات ذات الصلة بقرارات بنك السودان المركزي المتعلقة بصادر الماشية.

وأقر الاجتماع الذي نظمته الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات بالتعاون مع شعبة مصدري الماشية بمقرها اليوم بحضور ممثلين لبنك السودان المركزي والأمن الاقتصادي، وزارة التجارة والشركات والبنوك والجمارك، أقر على أن عدم التنسيق والتعاون مابين الجهات ذات الصلة في مجال صادر الماشية وضعف الرقابة أدى لعدم الاستفادة من حصائل صادر الماشية.

وأكد الاجتماع على أهمية عمل ضوابط بشأن المستندات حول الصادر التى تباع لغير المصدرين الحقيقيين والتى ليس لها صلة بالصادر والتى تسمى (الوراقة)، مؤكدين على أهمية استخراج سجل تجاري للمصدر وبتزكية من شعبة مصدري الماشية والأمن الاقتصادي.

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وأكد الاجتماع على أهمية تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين الجهات ذات الصلة وحل المشاكل والمعضلات التى تواجهها في مجال حصائل صادر الماشية لتطوير واستدامة الاقتصاد السوداني.

وأمن الاجتماع على عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لحل العقبات والمشاكل الى تواجه صادر الضأن للمملكة العربية السعودية الذي يمثل حوالي 65% من صادر الضأن، بمشاركة الجهات ذات الصلة من شعبة مصدري الماشية والشركات التجارية والبنوك ووزارتي التجارة والثروة الحيوانية وشركات التأمين والجمارك والأمن الاقتصادي .