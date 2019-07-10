ترتيبات لإنشاء “3” جسور جديدة في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت وزارة البنى التحتية والمواصلات بالخرطوم أن خطتها للفترة المُقبلة تُركز على تنفيذ “3” مشاريع كبيره تتضمن الشروع في تنفيذ “كبري الهجرة”، و “كبري كافوري”، و”كبري توتي- بحري”، وأكدت أن العمل يمضي بصورة طيبة في كبري الدباسين جنوب الخرطوم. وقال والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد، خلال زيارة تفقدية لسير الأداء بكبري الدباسين جنوب الخرطوم اليوم “الأربعاء”، إن العمل يسير بشكل طيب ولن يتوقف طوال العام حتى في وقت الفيضان، وأكد أن مشروعات التنمية لن تتوقف، وأضاف “سنتفرغ لمراجعة محطات تنقية المياه النيلية وأداء تلك المحطات في أم دوم والحريزاب سوبا”. المادة السابقة الخرطوم وجوبا تبحثان استئناف إنتاج النفط بمربع “5A” المقالة القادمة بدء تطبيق قانون الحُمولات على الطرق القومية

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